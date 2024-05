Monde. La FIFA doit publier son rapport sur l’indemnisation des travailleurs victimes d’abus en amont de la Coupe du monde au Qatar

par Amnesty International

La FIFA doit immédiatement rendre publique une étude qu'elle a reçue il y a cinq mois et qui porte sur ses responsabilités en matière de droits humains à l'égard des travailleurs lésés lors de l'organisation de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, et doit honorer ses obligations, a déclaré Amnesty International jeudi […]



