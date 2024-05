Israël/TPO. Plus de 300 bédouins palestiniens risquent d’être expulsés de force après des démolitions massives de maisons dans le Néguev/Naqab

par Amnesty International

La démolition par les autorités israéliennes, le 8 mai 2024, de 47 habitations à Wadi al Khalil, un village bédouin palestinien non reconnu de la région du Néguev/Naqab, sans consultation digne de ce nom ni indemnisation, souligne la nécessité d’un démantèlement urgent du système d’apartheid israélien, a déclaré Amnesty International jeudi 9 mai 2024. Les ordres de démolition […] The post Israël/TPO. Plus de 300 bédouins palestiniens risquent d’être expulsés de force après des démolitions massives de maisons dans le Néguev/Naqab appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet