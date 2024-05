Soudan : Nettoyage ethnique au Darfour occidental

par Human Rights Watch

Click to expand Image Décombres de l'école Imam al-Kazem, à El Genaina (Darfour occidental), au Soudan, qui a été incendiée en avril 2023. Cette école servait de site de rassemblement pour des personnes déplacées par le conflit. © 2023 Roots for Human Rights and Monitoring Violations Les attaques menées par les Forces de soutien rapide et des milices alliées à El Geneina, capitale de l’État du Darfour occidental au Soudan, ont fait au moins plusieurs milliers de morts et provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes.Les Nations Unies et l’Union africaine devraient imposer…



Lire l'article complet