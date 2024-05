Cisjordanie : Les forces israéliennes ont illégalement tué des Palestiniens

par Human Rights Watch

Click to expand Image Israeli forces enter the Balata refugee camp in the occupied West Bank city of Nablus during a large-scale search-and-arrest operation on November 23, 2023. © 2023 Sipa via AP Images Les forces de sécurité israéliennes ont utilisé illégalement la force meurtrière contre des Palestiniens en Cisjordanie, notamment en exécutant délibérément des Palestiniens qui ne représentaient aucune menace apparente pour la sécurité, selon l’analyse de plusieurs incidents survenus depuis 2022.Les Nations Unies ont rapporté que le nombre de Palestiniens tués a atteint un niveau sans…



