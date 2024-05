Mali : Des groupes islamistes armés et des milices ethniques commettent des atrocités

par Human Rights Watch

Click to expand Image La Route Nationale 15, allant de la région de Mopti au sud du Mali – où le GSIM, un groupe islamiste armé, a attaqué deux villages le 27 janvier 2024 – au Burkina Faso. © 2021 Amaury Hauchard / AFP (Nairobi) – Un groupe islamiste armé lié à Al-Qaïda a tué au moins 32 civils, dont 3 enfants, et a incendié plus de 350 maisons dans le centre du Mali en janvier 2024, forçant environ 2 000 villageois à fuir, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Plus tôt en janvier, une milice ethnique a tué au moins 13 civils, dont 2 enfants, a enlevé 24 autres personnes et s’est livrée…



