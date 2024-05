Israël/TPO. L’armée israélienne doit garantir la sécurité des civil·e·s alors qu’une opération terrestre se déroule dans l’est de Rafah

par Amnesty International

L’armée israélienne a ordonné à plus de 100 000 habitants, la plupart étant des personnes déplacées, d’« évacuer » des quartiers entiers de l’est de Rafah, alors que des informations font état d’opérations militaires déjà en cours dans le secteur. En réaction, Erika Guevara-Rosas, directrice générale des recherches, du travail de plaidoyer, des politiques et des campagnes à Amnesty […] The post Israël/TPO. L’armée israélienne doit garantir la sécurité des civil·e·s alors qu’une opération terrestre se déroule dans l’est de Rafah appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet