Somalie. Les frappes militaires menées à l’aide de drones turcs qui ont tué 23 civil·e·s pourraient constituer des crimes de guerre – Nouvelle enquête

par Amnesty International

Deux frappes ayant tué 23 civil·e·s lors d'opérations militaires somaliennes menées avec l'appui de drones turcs doivent faire l'objet d'enquêtes en tant que crimes de guerre, a déclaré Amnesty International le 7 mai 2024. Le bilan de ces frappes menées le 18 mars s'élève à 23 morts parmi les civil·e·s, 14 enfants, cinq femmes et quatre hommes, ainsi que […]



