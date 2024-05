Qu’est-ce qu’un logiciel espion et que faire pour s’en protéger ?

par Amnesty International

Qu’est-ce qu’un logiciel espion ? Un logiciel espion est une forme de logiciel malveillant. Il interfère avec le fonctionnement normal d’un équipement afin de récolter des informations et les envoyer à une autre entité, qui n’a pas le droit d’y avoir accès, et ce sans alerter l’utilisateur ou utilisatrice. Les logiciels espions hautement intrusifs permettent un […] The post Qu’est-ce qu’un logiciel espion et que faire pour s’en protéger ? appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet