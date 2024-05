Afrique de l’Est et Afrique australe. Des journalistes pris pour cibles sur fond de répression contre les médias

par Amnesty International

Cette année encore, les autorités d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe ont imposé des restrictions sévères à l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de la presse, a déclaré Amnesty International à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. L’organisation de défense des droits humains a recensé des mesures […] The post Afrique de l’Est et Afrique australe. Des journalistes pris pour cibles sur fond de répression contre les médias appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet