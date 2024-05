Liban. Il faut cesser d’utiliser des lois sur la diffamation pour s’en prendre aux journalistes et aux personnes formulant des critiques

par Amnesty International

Les autorités libanaises doivent cesser de se servir des lois pénales relatives à la diffamation comme d'une arme pour harceler, intimider et attaquer les journalistes et toute autre personne relayant des allégations de corruption dans le pays, a déclaré Amnesty International à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse.



