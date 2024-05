Niger : La liberté de la presse en péril avec l’intimidation et l’arrestation de journalistes travaillant sur le conflit

par Amnesty International

La liberté de la presse au Niger est en péril car les autorités de transition intimident et arrêtent arbitrairement les journalistes qui traitent du conflit qui touche le pays et des questions liées à la sécurité.



