Christine Labrie désignée porte-parole solidaire par intérim

Le Comité de coordination national (CCN) de Québec solidaire a nommé la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, pour assurer l’intérim du poste de porte-parole féminine de Québec solidaire, suite à la démission d’Émilise Lessard-Therrien. Mme Labrie entre en poste dès maintenant, et ce jusqu’à l’élection d’une nouvelle porte-parole.

« J’accepte ce mandat avec humilité et un grand sens des responsabilités. Cette nomination témoigne de la confiance que m’accorde mon parti et je prends cela très au sérieux. Je sens que Québec solidaire est à un point tournant de son histoire et que notre capacité à passer à travers cette période critique sera déterminante pour la suite. Je veux participer à ce qu’on arrive à réaliser le projet solidaire. C’est la raison pour laquelle j’ai accepté de prendre cet intérim », a déclaré Christine Labrie, co-porte-parole solidaire par intérim et députée de Sherbrooke.

« Christine incarne déjà un leadership positif et rassembleur à Québec solidaire et les membres ont appris à la connaître davantage lors de la course en 2023. Elle jouera un rôle essentiel dans les prochains mois pour accompagner notre organisation dans cette période difficile. C’est une femme inspirante qui a l’organisation à coeur, le Comité de coordination national se réjouit à l’idée de travailler avec elle pour faire grandir le parti au cours des prochains mois », a ajouté Roxane Milot, présidente de Québec solidaire.

« Je suis ravi que Christine se joigne à moi pour porter la parole de Québec solidaire. Dès son élection à Sherbrooke en 2018, elle s’est démarquée comme une députée rigoureuse, proche de son monde et qui a le bien commun à cœur. Les gens ont appris à la connaître par son approche collégiale et humaine de la politique. Christine a déjà une voix essentielle qui portera encore plus loin. C’est une excellente nouvelle pour Québec solidaire et pour le Québec », s’est réjoui Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire.

Mme Labrie n’aura pas la possibilité de se présenter comme candidate lors de la prochaine élection pour le porte-parolat féminin. Cette décision vise à garantir un processus équitable et ouvert à toutes nos membres aspirant à cette responsabilité. Les modalités et l’échéancier de la course au poste de porte-parole féminine seront déterminés prochainement.