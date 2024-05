Monde. Une surveillance tentaculaire – Mise au jour d’un réseau obscur d’exportation de logiciels espions vers l’Indonésie

par Amnesty International

Un large éventail de logiciels espions hautement intrusifs et d'autres produits de surveillance est importé et déployé en Indonésie, a déclaré ce 2 mai le Security Lab d'Amnesty International, à l'occasion de la publication d'un nouveau document d'information en collaboration des partenaires du monde des médias – Haaretz, Inside Story, Tempo, le collectif de recherche



