Thaïlande. Il faut abandonner les poursuites sans fondement engagées contre de jeunes militantes

par Amnesty International

Deux jeunes militantes thaïlandaises ont été inculpées lundi 29 avril de diffamation à l’égard de la monarchie et d’infractions à la législation sur la cybercriminalité, charges « sans fondement », a déclaré Amnesty International. Niraphorn « Bie » Onnkhaow, ambassadrice des droits numériques d’Amnesty International, qui s’est récemment engagée auprès du Conseil des droits de l’homme des Nations unies […] The post Thaïlande. Il faut abandonner les poursuites sans fondement engagées contre de jeunes militantes appeared first on Amnesty International. ]]>



