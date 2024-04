« À tous les coups on gagne ! » ou comment renforcer les gains de la gamification

par Thomas Leclercq, Professeur associé en marketing, IESEG School of Management (LEM-CNRS 9221), Head of Marketing and Sales Department, IÉSEG School of Management

Nadia Steils, Professor of Marketing at HEC Liège, Université de Liège

Wafa Hammedi, Professeur de marketing, Université de Namur