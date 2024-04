Un rapport de l'UNESCO met en lumière les effets néfastes des médias sociaux sur les filles

Les technologies numériques et les logiciels basés sur des algorithmes - en particulier les médias sociaux - présentent des risques élevés d'atteinte à la vie privée, de cyberintimidation et de distraction pour les filles, selon un nouveau rapport mondial de suivi sur l'éducation (GEM) publié jeudi par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).



