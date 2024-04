Seychelles : une étude récente confirme la présence de baleines bleues depuis des décennies

Les baleines bleues sont des animaux fascinants. Avec une longueur de 24 à 30 mètres (plus longue qu'un terrain de basket), elles sont les plus grandes créatures de la planète. Elles sont également parmi les plus rares. Selon les estimations, il ne resterait que 5 000 à 15 000 baleines bleues dans le monde.Leurs populations ont connu un déclin de 89-97 % en raison des activités commerciales de chasse…