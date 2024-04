Pourquoi a-t-on des crampes lorsque l’on fait du sport ?

Chaque semaine, nos scientifiques répondent à vos questions. N’hésitez pas à nous écrire pour poser la vôtre et nous trouverons la meilleure personne pour vous répondre.Et bien sûr, les questions bêtes, ça n’existe pas !Vous avez déjà peut-être entendu dire que les crampes étaient liées à la déshydratation et que si vous voulez les éviter il suffisait de boire plus d’eau. Et, jusque dans les années 90,…