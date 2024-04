Il n’y a pas que les antibiotiques qui peuvent tuer les bactéries

L’histoire de l’humanité a été bouleversée par la découverte des antibiotiques en 1928. Les maladies infectieuses telles que la pneumonie, la tuberculose et la septicémie étaient très répandues et mortelles jusqu’à ce que les antibiotiques permettent de les traiter. Les interventions chirurgicales qui comportaient autrefois un risque élevé d’infection sont devenues plus sûres. Ces médicaments ont transformé la pratique médicale et sauvé d’innombrables vies.