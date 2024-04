Les enlèvements, une stratégie d’expansion pour les groupes extrémistes violents au Bénin

par Abdel Aziz Mossi, Enseignant-chercheur à l'Université de Parakou et au Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les Dynamiques Sociales et le Développement Local (LASDEL), Bénin, Université de Parakou