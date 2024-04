Québec solidaire propose un programme pilote pour attirer les immigrants temporaires dans le secteur de la construction

Alors que la construction de maisons et de logements a ralenti depuis l’arrivée au pouvoir de la CAQ et que la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la construction continue de s’aggraver, Québec solidaire propose la mise en place d’un programme pilote d’immigration permanente pour attirer des candidats à l’immigration dans le secteur de la construction.

« On ne règlera jamais la crise de l’habitation si on ne construit pas plus de maisons et de logements. La pénurie de main-d’œuvre ralentit notre industrie de la construction. On propose la création d’une voie rapide vers l’immigration permanente pour attirer plus de travailleurs et de travailleuses dans l’industrie, des personnes qui sont déjà ici, qui parlent français et qui peuvent nous aider à construire plus. C’est gagnant-gagnant. » souligne le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

« Ce genre de programme a été mis en place dans les dernières années pour pallier les pénuries sévissant dans plusieurs secteurs, comme la transformation alimentaire, de l’intelligence artificielle ou encore de la santé (préposés aux bénéficiaires) et c’est exactement ce que nous souhaitons recréer aujourd’hui. En effet, un tel programme pourrait combler près du tiers des 7800 travailleurs manquants dans l’industrie de la construction ! » ajoute Guillaume Cliche-Rivard, responsable du dossier immigration pour Québec solidaire.

Notre proposition en bref :