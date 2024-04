La pornographie générée par l'IA perturbera l'industrie du sexe et soulèvera de nouvelles préoccupations éthiques

L’intelligence articielle (IA) transforme déjà de nombreuses industries , de la médecine et l’éducation à la science et la finance. L’IA s’apprête à perturber un autre marché : la pornographie.Les avancées en matière d’apprentissage automatique et d’algorithmes d’IA pour la production d’images et de vidéos ont contribué à la croissance des sites de pornographie générée par l’IA.La production massive de pornographie IA pose de notables implications éthiques et sociales. Cela peut permettre une quantité…