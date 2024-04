Arabie saoudite : Libérer l’activiste Waleed Abu al-Khair

par Human Rights Watch

Click to expand Image L’avocat saoudien Waleed Abu al-Khair, spécialiste de la défense des droits humains basé à Djeddah, lors d’un entretien avec Human Rights Watch via Skype, le 19 septembre 2013. © 2013 Human Rights Watch (Beyrouth, 15 avril 2024) – Les autorités saoudiennes devraient immédiatement libérer Waleed Abu al-Khair, un avocat et défenseur des droits humains qui a reçu plusieurs prix, ont conjointement déclaré aujourd'hui 17 organisations de défense des droits humains dont Human Rights Watch, à l'occasion du 10ème anniversaire de son arrestation. Abu al-Khair purge une peine…



