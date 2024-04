Soudan : le chef de l’ONU appelle à faire taire les armes et à financer le plan d’aide humanitaire

Alors que le conflit au Soudan dure depuis un an, jour pour jour, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé les belligérants à cesser les combats et a demandé aux bailleurs de fonds de faire preuve de générosité et de financer le plan d’aide humanitaire pour ce pays et ses voisins.



