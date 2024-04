Syrie. Nombreux décès, actes de torture et violations des droits humains infligés aux personnes détenues au lendemain de la défaite de l’État islamique – Nouveau rapport

par Amnesty International

Les personnes détenues au lendemain de la défaite territoriale du groupe armé se désignant sous le nom d'État islamique (EI) sont en butte à des violations systématiques et meurent en grand nombre du fait des conditions inhumaines de détention dans le nord-est de la Syrie, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport. Intitulé Aftermath: Injustice,



