Dix ans après : les femmes de Chibok livrent leur témoignage

par Amnesty International

Les filles qui reconstruisent leurs vies Je suis l'une des lycéennes de Chibok. C'était très éprouvant d'être séparée de mes parents. Mes ravisseurs m'ont fait subir beaucoup de choses, tout comme aux autres filles. Ils nous ont frappées, nous ont hurlé dessus – ils nous ont tout fait. Ils ne nous ont pas forcées à les



