Guatemala. Amnesty International demande une audience publique pour Claudia González

par Amnesty International

Alors qu’une audience doit se tenir dans le cadre du procès pénal de l’avocate et défenseure des droits humains Claudia González jeudi 11 avril, Ana Piquer, directrice pour les Amériques à Amnesty International, a déclaré : « Les autorités guatémaltèques doivent garantir le droit de Claudia González à une audience publique, et donc autoriser la participation de […] The post Guatemala. Amnesty International demande une audience publique pour Claudia González appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet