Éthiopie. Les homicides de Merawi doivent faire l’objet d’une enquête indépendante

par Amnesty International

Il faut que des organes africains et internationaux de défense des droits humains ouvrent de toute urgence des enquêtes sur les homicides de civil·e·s, susceptibles de constituer des meurtres et exécutions extrajudiciaires, attribués aux Forces de défense nationales éthiopiennes (ENDF) dans la ville de Merawi (région Amhara), après des combats avec des miliciens Fano le […]



