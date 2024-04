Pologne. Le vote en faveur de la modification de la loi est une avancée considérable en vue d’assurer l’accès à un avortement sûr et légal

par Amnesty International

Réagissant aux informations selon lesquelles les députés polonais ont approuvé, en première lecture, quatre modifications des lois du pays en matière d'avortement le 12 avril 2024, Miko Czerwiński, directeur des campagnes à Amnesty International Pologne, a déclaré : « En approuvant ces quatre modifications, le Parlement polonais a fait un pas considérable en vue de mettre fin aux



