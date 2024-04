Mali : La junte suspend les partis et les associations politiques

par Human Rights Watch

Click to expand Image Abdoulaye Maïga, ministre de l'Administration territoriale malien, s'exprime au sommet sur le climat de l'ONU, la COP27, le 8 novembre 2022 à Charm el-Cheikh, en Égypte. © 2022 AP Photo/Peter Dejong (Nairobi) – Le gouvernement militaire de transition du Mali devrait immédiatement revenir sur sa décision de suspendre les partis et les associations politiques, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Une telle suspension serait en violation à la fois de la loi malienne et du droit aux libertés d’expression, d’association et de réunion telles que définies par le droit…



Lire l'article complet