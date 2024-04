Nigeria : 10 ans après Chibok, des élèves sont toujours en danger

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des élèves de l'École primaire et secondaire LEA de Kuriga, dans l'État de Kaduna situé dans le nord-ouest du Nigeria, rassemblées au siège du gouvernement provincial le 25 mars 2024 ; elles avaient été libérées la veille, après avoir été enlevées par des combattants armés le 4 mars 2024. © 2024 Habila Darofai/AP Photo (Abuja, 11 avril 2024) – Dix ans après l'enlèvement de plus de 200 écolières à Chibok, au Nigeria, les autorités de ce pays ne sont toujours pas parvenues à mettre en place et à maintenir des mesures cruciales pour créer un environnement scolaire sûr…



