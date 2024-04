Jordanie. La répression des manifestations pro-Gaza doit cesser et les personnes inculpées parce qu’elles ont exercé leurs droits aux libertés de réunion et d’expression doivent être libérées

par Amnesty International

Les autorités jordaniennes doivent immédiatement cesser de réprimer les manifestations pro-Gaza et libérer les dizaines de militant·e·s qui sont illégalement détenus uniquement parce qu’ils ont pacifiquement critiqué la politique du gouvernement à l’égard d’Israël, a déclaré Amnesty International le 11 avril. Depuis le 7 octobre 2023, les autorités jordaniennes ont arrêté au moins 1 500 personnes, et environ 500 d’entre […] The post Jordanie. La répression des manifestations pro-Gaza doit cesser et les personnes inculpées parce qu’elles ont exercé leurs droits aux libertés de réunion et d’expression…



