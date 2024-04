Myanmar : L’armée recrute de force des Rohingyas

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des membres de la communauté Rohingya, à majorité musulmane, photographiés dans le camp de Thet Kay Pyin à Sittwe, dans l’État de Rakhine situé dans l’ouest du Myanmar, le 5 juin 2021 ; c’est l’un des nombreux camps où vivent des Rohingyas déplacés à l’intérieur du pays. © 2021 STR/AFP via Getty Images (Bangkok, 10 avril 2024) – L’armée du Myanmar a enlevé et recruté de force plus de 1 000 hommes et garçons musulmans rohingyas dans l’État de Rakhine depuis février 2024, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. La junte utilise une loi de conscription qui ne devrait…



Lire l'article complet