Québec solidaire se réjouit de l’unanimité en faveur de la protection des aînés

La députée de Sherbrooke, Christine Labrie, se réjouit de l’adoption à l’unanimité de la motion en faveur de la protection des locataires aînés vulnérables et souhaite l’adoption rapide de son projet de loi qui vise à élargir les protections de la loi Françoise David.

« Après la réponse du premier ministre hier, l’ensemble des partis envoient aujourd’hui un message fort : il faut en faire plus pour protéger les aînés du Québec contre les évictions. Ça me donne espoir que nous travaillerons main dans la main pour une adoption rapide de mon projet de loi » souligne Mme Labrie. « J’ai très hâte de travailler avec la ministre Duranceau et mon collègue Andrés Fontecilla pour mieux protéger les locataires aînés des évictions. Derrière chacune de ces évictions se cachent des drames humains qu’on peut éviter ! »

En rappel, le texte de la motion :

Que l’Assemblée nationale reconnaisse que la crise du logement frappe notamment les aîné.es du Québec ;

Qu’elle prenne acte des appels lancés par la société civile pour la protection des locataires aîné.es contre les impacts de la crise du logement ;

Qu’elle demande à l’ensemble des partis politiques représentés en cette Chambre de s’engager à collaborer de bonne foi afin d’améliorer la protection des locataires aîné.es vulnérables contre les évictions.