Amnesty International accueille le Sommet mondial des jeunes pour les droits numériques à Buenos Aires, en Argentine

par Amnesty International

Amnesty International organise un Sommet mondial des jeunes pour les droits numériques à Buenos Aires (Argentine) du 13 au 15 avril 2024. Ce sommet de trois jours, qui rassemblera des centaines de délégué·e·s Jeunes du monde entier, offrira aux enfants et aux jeunes un espace pour partager leurs idées et envisager un monde qui respecte leurs



