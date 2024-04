Après un an de guerre au Soudan, des milliers de personnes fuient toujours le pays chaque jour

Un an après le début de la guerre au Soudan, le pays et ses voisins sont confrontés à l'une des crises humanitaire et de déplacement de populations les plus importantes au monde, le nombre de Soudanais contraints de fuir dépassant désormais les 8,5 millions de personnes, dont 1,8 million ont traversé les frontières.



