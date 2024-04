Est-ce que l’on pourrait observer le Big Bang avec un télescope encore plus puissant que le James Webb ?

Chaque semaine, nos scientifiques répondent à vos questions. N’hésitez pas à nous écrire pour poser la vôtre et nous trouverons la meilleure personne pour vous répondre.Et bien sûr, les questions bêtes, ça n’existe pas !Le télescope spatial James Webb (JWST) est l’un des télescopes les plus avancés jamais construits. Sa planification a commencé il y a plus de 25 ans et sa construction s’est étalée…