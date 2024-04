Gaza : La famine imposée par Israël est meurtrière pour des enfants

par Human Rights Watch

Click to expand Image Deux enfants palestiniens souffrant de malnutrition, qui ont été amenés dans un centre de santé à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, photographiés le 4 mars 2024. © 2024 Mohammed Salem/Reuters (Beyrouth, 9 avril 2024) – À Gaza, des enfants sont décédés de complications liées à la famine depuis que le gouvernement israélien a commencé à utiliser la famine comme arme de guerre, un crime de guerre, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Des médecins et des familles de Gaza ont décrit comment des enfants, ainsi que des femmes enceintes et allaitantes, souffrent…



