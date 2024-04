Gaza : planifier la reconstruction et le redressement après la guerre

Le bilan de la destruction de Gaza par Israël au cours des six mois qui ont suivi les attaques sanglantes du Hamas du 7 octobre est sinistre : plus de 33.000 personnes tuées ; plus d'un million de Palestiniens sans domicile ; près de 90% des établissements de santé endommagés ou détruits et des écoles détruites ou transformées en refuges pour les nouveaux sans-abri.



