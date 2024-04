Québec solidaire demande au gouvernement de poser un geste fort face à la crise agricole

Alors que se multiplient les manifestations et les cris du coeur d’agriculteurs et d’agricultrices partout au Québec, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, et la responsable solidaire en matière d’Agriculture, Alejandra Zaga Mendez demandent au gouvernement de la CAQ de poser un geste fort pour apaiser la crise agricole

« Le premier ministre doit arrêter de s’asseoir sur ses mains: maintenant qu’il a admis qu’il y a une crise, qu’il demande à son ministre de s’asseoir avec les agriculteurs pour trouver des solutions concrètes. Tous les agriculteurs et les agricultrices que j’ai rencontrés m’ont tous dit la même chose: la détresse est généralisée, ils n’en peuvent plus. François Legault doit s’impliquer personnellement et poser des gestes forts », a lancé M. Nadeau-Dubois, qui a participé vendredi à une manifestation regroupant plus de 250 producteurs agricoles de la Montérégie à St-Jean-sur-Richelieu.

Rappelons que lors du dernier exercice budgétaire, le milieu agricole estimait avoir besoin de 50 millions $ par an pour les investissements dans des pratiques agroenvironnementales, mais qu’ils ont plutôt obtenu 50 millions $ … pour 5 ans! Les besoins sont grands alors que les revenus agricoles, eux, ont chuté de 87 % dans la dernière année.

« Les agriculteurs ont raison d’être inquiets pour l’avenir. Seulement 1% du budget du Québec est consacré à l’agriculture, ça ne suffit pas: il faut de l’argent neuf. Il n’est pas trop tard pour sauver la saison 2024, mais le gouvernement doit s’asseoir avec eux maintenant. Le ministre André Lamontagne devrait déjà être en train de trouver des façons de les aider financièrement, c’est sa responsabilité. Avec les difficultés économiques et les catastrophes climatiques qui se multiplient, les programmes de compensation de la Financière agricole ne sont plus suffisants, il faut un fonds d’urgence », a ajouté Mme Zaga Mendez