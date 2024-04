Communiqué de presse conjoint: Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge demande un soutien accru pour les victimes du conflit : « Nous devons empêcher que la situation au Soudan ne devienne une autre crise oubliée »

Communiqué de presse | Port-Soudan/Nairobi/Genève, le conflit qui fait rage au Soudan depuis un an a des effets dévastateurs sur le plan humain. Plus de 8 millions de personnes ont été déplacées et des dizaines de milliers ont été tuées ou blessées.



