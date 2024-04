Gaza : le démantèlement systématique des soins de santé doit cesser, affirme l'OMS

Après six mois de combats brutaux entre les forces israéliennes et les militants palestiniens et avec le plus grand hôpital de Gaza en grande partie détruit et hors service, l'accès aux soins de santé à Gaza est désormais « totalement inadéquat », a déclaré l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’issue d’une mission conjointe d’évaluation à l'hôpital Al-Shifa, dans le nord de la bande de Gaza,



Lire l'article complet