Entreprises, et si vous récompensiez les échecs ?

par Souad Brinette, Enseignant chercheur en Finance, EDC Paris Business School - OCRE, EDC Paris Business School

Abdoulkarim Idi Cheffou, Associate Professor in finance and Dean of Research, ISG International Business School

Vesselina Tossan, maître de conférences HDR en sciences de gestion , Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)