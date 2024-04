Concours de crowdsourcing : comment dire non à une idée sans détruire la relation avec les participants ?

par Elodie Jouny-Rivier, Enseignant-chercheur en marketing, ESSCA School of Management

Aurélie Hemonnet, Full Professor of Management, IAE Aix-Marseille Graduate School of Management – Aix-Marseille Université

Cyrielle Vellera, Maîtresse de conférences, Université Toulouse 1 Capitole