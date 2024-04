Sénégal : Un agenda pour les droits humains à l’intention du président Bassirou Diomaye Faye

par Human Rights Watch

Click to expand Image Bassirou Diomaye Faye prononce son discours d'inauguration après son investiture en tant que président du Sénégal à Dakar, Sénégal, le 2 avril 2024. © 2024 AP Photo/Sylvain Cherkaoui (Nairobi) – Le président nouvellement élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, devrait faire de la protection et de la promotion des droits humains une priorité lors de son mandat présidentiel, à la fois au Sénégal et au niveau régional, a déclaré Human Rights Watch dans une lettre adressée au président et rendue publique aujourd’hui. Human Rights Watch a présenté cinq recommandations clés…



Lire l'article complet