En Haïti, les gangs ont plus de puissance de feu que la police

Certains gangs haïtiens disposent d’un arsenal plus important que celui de la police, car les groupes criminels deviennent « plus forts, plus riches et plus autonomes » en utilisant le trafic d’armes pour alimenter leur croissance, selon des experts de l’ONU.



