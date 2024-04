A Gaza, il n'y a « aucune protection » pour les civils, explique un responsable de l'ONU au Conseil de sécurité

Des responsables de l'aide humanitaire ont appelé vendredi le Conseil de sécurité à intervenir pour mettre fin au carnage à Gaza alors que la guerre dure depuis six mois, sur fond de famine, de bombardements constants d'Israël, d'assassinats ciblés de travailleurs humanitaires et de civils palestiniens et d'impunité pour les auteurs.



