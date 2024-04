Rwanda. 30 ans après le génocide, il est urgent que justice soit rendue

par Amnesty International

Alors que débute dimanche 7 avril la 30e commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda, au cours duquel quelque 800 000 personnes ont été tuées, dont des Hutus et d'autres qui se sont opposés au génocide et au gouvernement extrémiste qui l'a orchestré, Amnesty International appelle la communauté internationale à réaffirmer d'urgence son engagement à garantir la […]



