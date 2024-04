Éthiopie : L'armée a exécuté des dizaines de personnes dans la région d'Amhara

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des chrétiens orthodoxes éthiopiens photographiés dans un camp de personnes déplacées à Lalibela, dans la région d'Amhara en Éthiopie, le 7 janvier 2024. Deux mois auparavant, l'armée éthiopienne a repris le contrôle de la ville aux mains de la milice Fano. ©2024 Michele Spatari / AFP via Getty Images Les forces armées éthiopiennes ont sommairement exécuté de nombreux civils à Merawi, une ville de la région d'Amhara fin janvier et février, lors de combats avec la milice Fano. Depuis le début du conflit armé à Amhara en août 2023, les forces fédérales ont commis de nombreuses…



Lire l'article complet