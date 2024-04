Il faut une action internationale urgente afin de protéger les civils et de prévenir les crimes atroces à Rafah, d’autant que la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU est ignorée

par Amnesty International

Une semaine après l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies d'une résolution demandant un cessez-le-feu immédiat et quelques jours après que la Cour internationale de justice (CIJ) a indiqué de nouvelles mesures conservatoires dans l'affaire de la plainte pour génocide déposée contre Israël par l'Afrique du Sud, les États doivent passer à l'action […]



